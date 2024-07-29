Ильичев Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2000
Дочь: Чернова (Ильичева) Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна