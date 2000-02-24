Юдина (Акимова) Ангелина Алексеевна 24.02.2000 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдина (Акимова) Ангелина Алексеевна

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Место рождения

Volsk, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

24.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2000

Отец: не указан

Мать: Акимова Ольга

Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
феодосия, Крым
Бракосочетание
2019

Муж: Юдин Никита

Рождение ребёнка
29.01.2020

Сын: Юдин Роман Никитич

Отец ребёнка: Юдин Никита

феодосия, Крым

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