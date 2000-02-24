Юдина (Акимова) Ангелина Алексеевна
Место рожденияVolsk, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения24.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.2000
Отец: не указан
Мать: Акимова Ольга
Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
феодосия, Крым
Бракосочетание
2019
Муж: Юдин Никита
Рождение ребёнка
29.01.2020
Сын: Юдин Роман Никитич
Отец ребёнка: Юдин Никита
феодосия, Крым