Мацко Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацко Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Склипос-Мацко Захар

Мать: не указана

Смерть
1980
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