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Мацко Мария Захаровна
Мацко Мария Захаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Склипос-Мацко Захар
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Склипос-Мацко Захар
Мать: не указана
Смерть
1980
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