Подсосова (Шейко) Ирена Констанция Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодсосова (Шейко) Ирена Констанция Гаврииловна

Подсосова (Шейко) Ирена Констанция Гаврииловна

avatar

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

18.08.1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1903

Отец: Szejko Gabryel

Мать: Szejko Zuzanna

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.05.1930

Сын: Подсосов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Подсосов Иван Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсосов Иван Алексеевич

Смерть
1978
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close