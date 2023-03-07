Подсосова (Шейко) Ирена Констанция Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения18.08.1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1903
Отец: Szejko Gabryel
Мать: Szejko Zuzanna
Рождение ребёнка
26.05.1930
Сын: Подсосов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Подсосов Иван Алексеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область