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Ложкин Константин Васильевич

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Место рождения

Кондратьев, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.06.1911

Дата смерти

11.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1911

Отец: Ложкин Василий

Мать: не указана

Кондратьев, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.09.1969
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