Ложкин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1911
Дата смерти11.09.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1911
Отец: Ложкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.09.1969