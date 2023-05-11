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Марк Прокопьевич

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Прокопий Фролов

Мать: Прасковья Лукьянова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1862

Сын: Флоров Матвей Маркович

Мать ребёнка: Анастасия Антонова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1864

Дочь: Варвара Маркова

Мать ребёнка: Анастасия Антонова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1868

Дочь: Параскева Маркова

Мать ребёнка: Анастасия Антонова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.08.1871

Жена: Пелагея Кириллова

Смерть
Неизвестно
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