Марк Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Прокопий Фролов
Мать: Прасковья Лукьянова
Рождение ребёнка
15.07.1862
Мать ребёнка: Анастасия Антонова
Рождение ребёнка
26.11.1864
Дочь: Варвара Маркова
Мать ребёнка: Анастасия Антонова
Рождение ребёнка
12.10.1868
Дочь: Параскева Маркова
Мать ребёнка: Анастасия Антонова
Бракосочетание
02.08.1871
Жена: Пелагея Кириллова
Смерть
Неизвестно