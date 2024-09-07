Пешкова (Пешкова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Пешкова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пешков Григорий Антонович

Мать: Пешкова Февронья Алексеевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно

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