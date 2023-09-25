Спирина Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1910
Отец ребёнка: Спирин Петр Гавриилович
Рождение ребёнка
03.04.1912
Сын: Спирин Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Спирин Гавриил Сильвестрович
Рождение ребёнка
02.06.1916
Отец ребёнка: Спирин Гавриил Сильвестрович