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Спирина Параскева Васильевна

Место рождения

Клюшниково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Гавриил Сильвестрович

Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Спирин Петр Гавриилович

Отец ребёнка: Спирин Петр Гавриилович

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1912

Сын: Спирин Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Спирин Гавриил Сильвестрович

Рождение ребёнка
02.06.1916

Сын: Спирин Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Спирин Гавриил Сильвестрович

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