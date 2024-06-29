Попов Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияС 1848 по 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1848 по 1849 ст.
Отец: Попов Фёдор
Мать: не указана
1-го Готольского рода ясачный оседлый инородец православного вероисповедания
Бракосочетание
12.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1870 ст.
Сын: Попов Степан (Стефан) Фёдорович
Мать ребёнка: Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна
Деревня Надеждина Идинской волости Балаганского уезда
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Дочь: Иванова (Попова) Павла Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна
Смерть
Неизвестно