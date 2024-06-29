Попов Фёдор Фёдорович С 1848 по 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Фёдор Фёдорович

Попов Фёдор Фёдорович

Место рождения

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

С 1848 по 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1849 ст.

Отец: Попов Фёдор

Мать: не указана

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край
1-го Готольского рода ясачный оседлый инородец православного вероисповедания
Бракосочетание
12.01.1869 ст.

Жена: Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.04.1870 ст.

Сын: Попов Степан (Стефан) Фёдорович

Мать ребёнка: Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна

Деревня Надеждина Идинской волости Балаганского уезда
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Дочь: Иванова (Попова) Павла Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова (Бутакова) Александра Афанасьевна

Надеждина, Иркутский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.