Лятавская (Лукьянова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛятавская (Лукьянова) Анна Александровна

Лятавская (Лукьянова) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лятавская Ева Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лятавская Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лятавский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лятавский Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close