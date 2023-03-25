Лятавская (Лукьянова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лятавская Ева Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лятавская Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лятавский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лятавский Сергей