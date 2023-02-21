Паршин Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Тимофей Петрович

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Место рождения

деревня Ковалёво

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1877 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ковалёво
Рождение ребёнка
Вычислено 17.10.1877 ст.

Сын: Паршин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна

Ярославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово
Смерть
Неизвестно
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