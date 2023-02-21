Паршин Тимофей Петрович
Место рождениядеревня Ковалёво
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ковалёво
Рождение ребёнка
Вычислено 17.10.1877 ст.
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Ивановна
Ярославская губерния Романово-Борисоглебский уезд Максимовская волость село Калово
Смерть
Неизвестно