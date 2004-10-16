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Алексеев Сергей Александрович
Алексеев Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Алексеев Александр Викторович
1982 г.р.
Мать
Чиканцева Олеся Васильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2004
Отец:
Алексеев Александр Викторович
Мать:
Чиканцева Олеся Васильевна
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