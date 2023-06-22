Бакаева Мальвина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаева Мальвина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купцова Юлия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Борисова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Насыров Александр Мустафьевич

Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Алинкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Насыров Александр Мустафьевич

Смерть
Неизвестно

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