Бакаева Мальвина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купцова Юлия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Борисова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Насыров Александр Мустафьевич
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Алинкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Насыров Александр Мустафьевич
Смерть
Неизвестно