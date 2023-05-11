Фекла Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1869
Муж: Иван Иванов
Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
ф.210 оп.1 д.1 (66об) 1869, 9 нояб. д. Булдаково Ивана Матвеева Солодкова сын Иван 1 браком 20 лет с. Четвертаково крестьянки Прасковьи Ивановой Юдиной дочь девица Фекла Ермолаева 18 лет Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1880
Отец ребёнка: Иван Иванов
Крестные: Петр Иванов Солодков и Марфа Ермолаева