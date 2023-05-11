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Фекла Ермолаева

Место рождения

Четвертаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Четвертаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Иван Иванов

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
ф.210 оп.1 д.1 (66об) 1869, 9 нояб. д. Булдаково Ивана Матвеева Солодкова сын Иван 1 браком 20 лет с. Четвертаково крестьянки Прасковьи Ивановой Юдиной дочь девица Фекла Ермолаева 18 лет Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Солодков Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Крестные: Петр Иванов Солодков и Марфа Ермолаева
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