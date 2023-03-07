Чувашева Гликирия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Гликирия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чувашев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович

Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.

Дочь: Чувашева Улита Александровна

Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чувашев Матвей Александрович

Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Александр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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