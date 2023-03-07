Чувашева Гликирия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чувашев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.
Дочь: Чувашева Улита Александровна
Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чувашев Матвей Александрович
Отец ребёнка: Чувашев Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно