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Соколов Станислав Алексеевич

Место рождения

с.Анновка Донецкая обл., Украина

Дата рождения

28.08.1949

Дата смерти

23.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Анновка Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Олег Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2014
Причина смерти: рак легких
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