Соколов Станислав Алексеевич
Место рожденияс.Анновка Донецкая обл., Украина
Дата рождения28.08.1949
Дата смерти23.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Олег Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2014
Причина смерти: рак легких