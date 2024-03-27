(Айнетдинова) Бадигульжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айнетдинова) Бадигульжамал

Место рождения

д.Красный Яр Нижегородской губернии

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1882

Муж: Шамсетдинов Садретдин

Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Садретдинов Амбяр

Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин

Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Садретдинов Исмагил

Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин

Рождение ребёнка
15.07.1897

Сын: Садретдинов Мухаметсадек

Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин

Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Садретдинов Ахат

Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин

Смерть
Неизвестно

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