(Айнетдинова) Бадигульжамал
Место рожденияд.Красный Яр Нижегородской губернии
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1882
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Садретдинов Амбяр
Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Садретдинов Исмагил
Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин
Рождение ребёнка
15.07.1897
Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Садретдинов Ахат
Отец ребёнка: Шамсетдинов Садретдин
Смерть
Неизвестно