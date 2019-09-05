Шульгина Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1935
Дата смерти05.09.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1935
Отец: Кабанов Михаил
Мать: Кабанова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1960
Дочь: Осинцева Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Шульгин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
15.09.1963
Сын: Шульгин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Шульгин Анатолий Михайлович
Смерть
05.09.2019