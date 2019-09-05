Шульгина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1935

Дата смерти

05.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1935

Отец: Кабанов Михаил

Мать: Кабанова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1960

Дочь: Осинцева Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Шульгин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
15.09.1963

Сын: Шульгин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Шульгин Анатолий Михайлович

Смерть
05.09.2019

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