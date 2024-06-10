Клопоток Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопоток Александр Владимирович
Мать ребёнка: Клопоток (Соловьева) Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1976
Дочь: Клопоток Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Клопоток (Соловьева) Тамара Александровна