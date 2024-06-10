Клопоток Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопоток Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопоток Александр Владимирович

Мать ребёнка: Клопоток (Соловьева) Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопоток (Соловьева) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1976

Дочь: Клопоток Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Клопоток (Соловьева) Тамара Александровна

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