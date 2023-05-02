Черный Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерный Александр Тимофеевич

Черный Александр Тимофеевич

Место рождения

Херсонская губерния, Александрийский уезд, деревня Александровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Херсонская губерния, Александрийский уезд, деревня Александровка
Восприемник
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Восприемник от жениха на бракосочетании Богданова Алексея Николаевича и Романовой Марии Кузьминичны
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close