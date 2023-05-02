Черный Александр Тимофеевич
Место рожденияХерсонская губерния, Александрийский уезд, деревня Александровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Херсонская губерния, Александрийский уезд, деревня Александровка
Восприемник
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Восприемник от жениха на бракосочетании Богданова Алексея Николаевича и Романовой Марии Кузьминичны
Смерть
Неизвестно