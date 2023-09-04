Рыльских Акилина Федоров(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Рыльской Григорий Агапитов(ич)
Отец ребёнка: Рыльской Агапит Петров(ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно