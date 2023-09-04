Рыльских Акилина Федоров(н)а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыльских Акилина Федоров(н)а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Рыльской Григорий Агапитов(ич)

Отец ребёнка: Рыльской Агапит Петров(ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыльской Агапит Петров(ич)

Место жительства
Неизвестно
Краснослободское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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