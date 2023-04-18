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Трущелева Людмила Владимировна
Трущелева Людмила Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1960
Пол
Женский
Отец
Корягин Владимир Дмитриевич
1935 г.р.
Мать
Корягина (Юдина) Екатерина Александровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1960
Отец:
Корягин Владимир Дмитриевич
Мать:
Корягина Екатерина Александровна
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