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Башилов Георгий Трофимович

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Башилов Трофим Степанов

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Военная служба
?.06.1942
гвардии мл. лейтенант
Военная награда
09.07.1943
Орден Красной Звезды | Интернет
Военная награда
05.07.1944
Орден Красной Звезды | Интернет
Военная награда
?.01.1945
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Смерть
Неизвестно
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