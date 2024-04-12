Башилов Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Башилов Трофим Степанов
Мать: ?
Военная служба
?.06.1942
гвардии мл. лейтенант
Военная награда
09.07.1943
Орден Красной Звезды | Интернет
Военная награда
05.07.1944
Орден Красной Звезды | Интернет
Военная награда
?.01.1945
Орден Отечественной войны II степени | Интернет
Смерть
Неизвестно