Есаков Фёдор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Есаков Матвей Андреевич
Мать: Есакова ?
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Есакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Есакова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно