Есаков Фёдор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Фёдор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Есаков Матвей Андреевич

Мать: Есакова ?

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Есакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Есакова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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