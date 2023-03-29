Шостак (Синицина) Оксана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987
Отец: Синицин Олег
Рождение ребёнка
20.11.2007
Отец ребёнка: Пинчук Виталий
Рождение ребёнка
16.12.2015
Отец ребёнка: Шостак Денис Романович
Рождение ребёнка
21.06.2019
Дочь: Шостак Кира Денисовна
Отец ребёнка: Шостак Денис Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пинчук Виталий
Бракосочетание
Неизвестно