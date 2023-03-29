Шостак (Синицина) Оксана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак (Синицина) Оксана Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987

Отец: Синицин Олег

Мать: Синицина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.2007

Сын: Пинчук Кирилл Витальевич

Отец ребёнка: Пинчук Виталий

Рождение ребёнка
16.12.2015

Сын: Шостак Роман Денисович

Отец ребёнка: Шостак Денис Романович

Рождение ребёнка
21.06.2019

Дочь: Шостак Кира Денисовна

Отец ребёнка: Шостак Денис Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шостак Денис Романович

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