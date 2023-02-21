Петряшев Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Федор
Мать: не указана
Место жительства
26.05.1904
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Петряшева Матрона Яковлева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно