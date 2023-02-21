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Петряшев Михаил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Федор

Мать: не указана

Место жительства
26.05.1904
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Петряшева Матрона Яковлева

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5XCM?i=59&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Матрона Яковлева

Смерть
Неизвестно
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