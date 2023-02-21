Сахибзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибзямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Асагит Шарипов

Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мухтар Шарипов

Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарафутдин Шарипов

Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Магизямал Шарипова

Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарип Абдулвагапов

Смерть
Неизвестно
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