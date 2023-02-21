Сахибзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Асагит Шарипов
Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мухтар Шарипов
Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шарафутдин Шарипов
Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Магизямал Шарипова
Отец ребёнка: Шарип Абдулвагапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарип Абдулвагапов
Смерть
Неизвестно