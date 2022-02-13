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Тимофеев Артемий Алексеевич
Тимофеев Артемий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2022
Пол
Мужской
Отец
Тимофеев Алексей Андреевич
1989 г.р.
Мать
Тимофеева (Харитонова) Дарья Дмитриевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2022
Отец:
Тимофеев Алексей Андреевич
Мать:
Тимофеева Дарья Дмитриевна
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