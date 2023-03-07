Глумов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Глумов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Глумова Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Трифон Дмитриевич
Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Федора Дмитриевна
Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Агафья Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно