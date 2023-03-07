Глумов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлумов Дмитрий Васильевич

Глумов Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Глумов Василий

Мать: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Анна Илларионовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Трифон Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Федора Дмитриевна

Мать ребёнка: Глумова Агафья Пименовна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Агафья Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Анна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close