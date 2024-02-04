Экнадиосов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Экнадиосов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Экнадиосов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Ковалева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милованова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Ковалева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Наталья Ивановна

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