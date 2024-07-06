Парамонов Алексей
Место рождения
Дата рождения10.03.1887
Дата смерти10.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1887
Отец: Парамонов Никита
Рождение ребёнка
10.11.1909
Сын: Парамонов Александр
Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Парамонов Владимир
Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Парамонов Анатолий
Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Парамонова) Антонина
Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Парамонов Алексей
Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Смерть
10.10.1948
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково