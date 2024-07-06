Парамонов Алексей 10.03.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Парамонов Алексей

Место рождения

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.03.1887

Дата смерти

10.10.1948

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1887

Отец: Парамонов Никита

Мать: Парамонова (Шалахова) Анна

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Парамонов Александр

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Парамонов Владимир

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Парамонов Анатолий

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Парамонова) Антонина

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
1919

Сын: Парамонов Алексей

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова (Ханина) Анастасия

Смерть
10.10.1948
Россия, г. Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьково

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