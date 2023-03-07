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Сандуляк Григорий Петрович

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Место рождения

Малиновка, Чернівецька область

Дата рождения

12.11.1924

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924

Отец: Сандуляк Пётр Семёнович

Мать: Сандуляк Дарья Михайловна

Малиновка, Чернівецька область
Бракосочетание
29.04.1949

Жена: Сандуляк Ольга Ивановна

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Сандуляк Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Сандуляк Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Ольга Ивановна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
11.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Ольга Ивановна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Ольга Ивановна

Малиновка, Чернівецька область
Смерть
25.12.1991
Малиновка, Чернівецька область
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