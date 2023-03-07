Сандуляк Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1924
Дата смерти25.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924
Отец: Сандуляк Пётр Семёнович
Бракосочетание
29.04.1949
Жена: Сандуляк Ольга Ивановна
Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Сандуляк Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Сандуляк Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Рождение ребёнка
11.04.1956
Рождение ребёнка
10.06.1960
Смерть
25.12.1991