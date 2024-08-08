Одуха Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Одуха Николай (Яков) Моисеевич
Мать ребёнка: Одуха Мария
Рождение ребёнка
29.04.1909
Дочь: Синицына Елизавета Моисеевна
Мать ребёнка: Одуха Мария
С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Смерть
Неизвестно