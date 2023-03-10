Коврижных (Зайцева) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Коврижных Алексей
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Коврижных Алексей
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Коврижных Алексей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Коврижных Алексей
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акялина
Отец ребёнка: Коврижных Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Алексей
Смерть
Неизвестно