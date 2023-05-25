Савчук Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1979
Отец: Савчук Михаил Иванович
Мать: Савчук Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.2001
Мать ребёнка: Савчук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савчук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.2012
Дочь: Савчук Анна Николаевна
Мать ребёнка: Савчук Мария Ивановна