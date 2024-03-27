Гинтер Адам
Место рожденияпоселение Хофнунгсбург Крым Украина
Дата рождения16.11.1871
Дата смерти?.04.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Екатерина
поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
15.02.1900
Сын: Гинтер Адам
Мать ребёнка: Христина Карловна
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Карловна
Смерть
?.04.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда