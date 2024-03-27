Гинтер Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинтер Адам

Место рождения

поселение Хофнунгсбург Крым Украина

Дата рождения

16.11.1871

Дата смерти

?.04.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1871

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Екатерина

поселение Хофнунгсбург Крым Украина
Рождение ребёнка
15.02.1900

Сын: Гинтер Адам

Мать ребёнка: Христина Карловна

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Карловна

Смерть
?.04.1931
спецпосёлок №11 г. Караганда
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