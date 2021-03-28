(Жалялова) Афия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жалялова) Афия

Место рождения

Кооперативная ул., д.19, с. Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область

Дата рождения

28.06.1957

Дата смерти

28.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957

Отец: Жалялов Насрулла Жалялетдинович

Мать: Жалялова Муниря

Кооперативная ул., д.19, с. Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область
Смерть
28.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
с.Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область
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