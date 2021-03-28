(Жалялова) Афия
Место рожденияКооперативная ул., д.19, с. Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область
Дата рождения28.06.1957
Дата смерти28.03.2021
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1957
Отец: Жалялов Насрулла Жалялетдинович
Мать: Жалялова Муниря
Кооперативная ул., д.19, с. Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область
Смерть
28.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
с.Пошатово, Краснооктябрьский район, Нижегородская область