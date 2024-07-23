Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герченко Иван Ефимович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уня? Ивановна

Отец ребёнка: Герченко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Герченко Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Герченко Иван Ефимович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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