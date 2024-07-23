Герченко Настасья (Анастасия) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уня? Ивановна
Отец ребёнка: Герченко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Герченко Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Герченко Иван Ефимович