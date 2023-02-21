Борисов Афанасий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Афанасий Филиппович

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Борисов Филипп

Мать: Борисова Вера Фёдоровна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Дубинович Лукерья Афанасьевна

Мать ребёнка: Борисова Мария Родионовна

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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