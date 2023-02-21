Борисов Афанасий Филиппович
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Борисов Филипп
Мать: Борисова Вера Фёдоровна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Дубинович Лукерья Афанасьевна
Мать ребёнка: Борисова Мария Родионовна
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно