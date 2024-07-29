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Сорокин Альберт Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1962

Сын: Сорокин Игорь Альбертович

Мать ребёнка: Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна

Рождение ребёнка
29.03.1973

Сын: Сорокин Аскольд Альбертович

Мать ребёнка: Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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