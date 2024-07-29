Сорокин Альберт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1962
Сын: Сорокин Игорь Альбертович
Мать ребёнка: Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна
Рождение ребёнка
29.03.1973
Сын: Сорокин Аскольд Альбертович
Мать ребёнка: Сорокина (Пчелинцева) Александра Павловна
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно