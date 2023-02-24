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Казначеев Павел Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1629

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1629

Отец: Казначеев Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
1677

Сын: Казначеев Феоктист Павлович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Казначеев Иван Павлович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Казначеев Макар Павлович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Казначеев Сергей Павлович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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