Казначеев Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1629
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1629
Отец: Казначеев Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1677
Сын: Казначеев Феоктист Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1701
Сын: Казначеев Сергей Павлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно