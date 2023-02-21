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Наумов Степан Алексеевич

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Место рождения

с.Сметанино

Дата рождения

23.07.1878

Дата смерти

02.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878

Отец: Наумов Алексей Лукич

Мать: Наумова Ефимия Львовна

с.Сметанино
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино
Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Наумов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Наумов Василий Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.04.1903

Сын: Наумов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Наумов Александр Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Наумов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Наумов Иван Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Сучкова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Наумов Вениамин Степанович

Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Работа или профессия
По 27.11.1937
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировской обл.
Колхозник колхоза "Новая жизнь"
Смерть
02.11.1944
лагеря ГУЛАГа
Причина смерти: репрессир. в 1937 г. реабилитир. 1964
Похороны
Неизвестно
Не известно
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