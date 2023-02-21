Наумов Степан Алексеевич
Место рожденияс.Сметанино
Дата рождения23.07.1878
Дата смерти02.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878
Отец: Наумов Алексей Лукич
Мать: Наумова Ефимия Львовна
с.Сметанино
Бракосочетание
30.01.1898
с.Сметанино
Рождение ребёнка
17.01.1899
Сын: Наумов Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Наумов Василий Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.04.1903
Сын: Наумов Георгий Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905
Сын: Наумов Александр Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Наумов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
10.04.1910
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Сучкова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Наумов Вениамин Степанович
Мать ребёнка: Наумова Прасковья Алексеевна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Работа или профессия
По 27.11.1937
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировской обл.
Колхозник колхоза "Новая жизнь"
Смерть
02.11.1944
лагеря ГУЛАГа
Причина смерти: репрессир. в 1937 г. реабилитир. 1964
Похороны
Неизвестно
Не известно