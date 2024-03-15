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Корешков Иван Алексеевич

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корешков Алексей

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Корешков Павел Иванович

Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Назарова (Корешкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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