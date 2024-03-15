Корешков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корешков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Назарова (Корешкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Корешкова Ирина Назаровна
Смерть
Неизвестно