Шишов Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Леонид Михайлович

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Место рождения

Озерники, Веневский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

03.06.1922

Дата смерти

22.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерники, Веневский уезд, Тульская губерния
Место жительства
По 1942
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1993
Москва, город федерального значения Москва
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