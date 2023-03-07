Шишов Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1922
Дата смерти22.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1942
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1993