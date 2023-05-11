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Казанник Марина Васильевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1850 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.06.1886

Сын: Казанник Иван Данилович

Отец ребёнка: Казанник Даниил Иванович

Криски, Чернігівська область
Восприемник
1888
Криски, Чернігівська область
у Ефросиньи Саввичны Николаец
Восприемник
1888
Криски, Чернігівська область
у Ефросиньи Саввичны Николаец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно
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