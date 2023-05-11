Казанник Марина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1886
Отец ребёнка: Казанник Даниил Иванович
Восприемник
1888
у Ефросиньи Саввичны Николаец
Восприемник
1888
у Ефросиньи Саввичны Николаец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно