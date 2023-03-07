Коврижных (Коврижных) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти10.04.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1924
Муж: Коврижных Василий
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Знаменская церковь
Рождение ребёнка
26.03.1925
Сын: Коврижных Алексей
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Смерть
10.04.1925
Причина смерти: восполение легких | умерла через 2 недели после рождения сына