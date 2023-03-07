Коврижных (Коврижных) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Коврижных) Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

10.04.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
13.02.1924

Муж: Коврижных Василий

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Знаменская церковь
Рождение ребёнка
26.03.1925

Сын: Коврижных Алексей

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
10.04.1925
Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: восполение легких | умерла через 2 недели после рождения сына
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