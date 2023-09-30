Муравьев Альберт Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Альберт Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Александр Зотеевич

Мать: Муравьева Фаина Деонисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Полина Альбертовна

Мать ребёнка: Муравьева (Мазур) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Валерия Альбертовна

Мать ребёнка: Муравьева (Мазур) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Мазур) Наталья Петровна

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