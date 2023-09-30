Муравьев Альберт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Полина Альбертовна
Мать ребёнка: Муравьева (Мазур) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Валерия Альбертовна
Мать ребёнка: Муравьева (Мазур) Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно