Соколова Ульяна Куприяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1902
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Соколов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно