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Соколова Ульяна Куприяновна

Место рождения

Павловское, Кашинский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловское, Кашинский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
21.01.1902

Муж: Соколов Андрей Григорьевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Соколов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Григорьевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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