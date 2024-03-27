Акчурин Каримдат Купец I Гильдии
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акчурин Хасян
Мать: Акчурина ?
Рождение ребёнка
17.06.1918
Дочь: Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна
Мать ребёнка: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно