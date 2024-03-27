Акчурин Каримдат Купец I Гильдии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акчурин Каримдат Купец I Гильдии

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акчурин Хасян

Мать: Акчурина ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1918

Дочь: Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна

Мать ребёнка: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акчурина (Абузова) Лятифя Мухамеджановна

Смерть
1927
Похороны
Неизвестно

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