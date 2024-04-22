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Василий Иванович

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван Кириллов

Мать: Татьяна Яковлева

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Никита Васильевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло Васильевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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