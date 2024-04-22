Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван Кириллов
Мать: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Никита Васильевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло Васильевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно